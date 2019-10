Les gains initiaux s'évaporent Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/10/2019 | 11:35

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5650 PTS/ 5725 PTS

Après une brève incursion au-delà des 5700 points dans les premiers échanges (plus haut à 5709 points), la bourse de Paris a réduit son avance, revenant à l’équilibre suite à des résultats d’entreprises contrastés.

Kering s’envole de 8.9%, Michelin grimpe de 3.1% alors que Cap Gemini décroche de 6.6% et Saint Gobain recule de 1.6%.

Hors indice, on notera la chute de plus de 20% d’Ubisoft, après avoir drastiquement abaissé ses objectifs pour 2019/2020. Du côté des statistiques, l’indice IFO en Allemagne est ressorti à 9.6 contre 9.8 attendu. Les opérateurs attendent à 16h l’indice de confiance du Michigan aux Etats-Unis (consensus 96).



A la mi-séance, le CAC40 s’effrite de 0.13% à 5677 points et les contrats futurs américains sont proche de l’équilibre (+0.1 pour le Dow Jones, -0.1% pour le S&P500 et -0.4% pour le Nasdaq100). Graphiquement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 5650 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 50 et 100 heures. Seul l’enfoncement de ce niveau militerait pour l’amorce d’une consolidation avec les 5620/5600 points comme premiers objectifs.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 KERING 514 8.74% MICHELIN 107.3 6.03% ARCELORMITTAL 14.033 3.47% HERMÈS INTERNATIONAL 653.2 2.41% VINCI 100.65 2.37% PEUGEOT 24.84 -0.80% SAINT-GOBAIN 37.04 -1.09% ENGIE 14.925 -1.26% ATOS 67.54 -3.35% CAPGEMINI SE 101.5 -5.10% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.