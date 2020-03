Les indices reprennent quelques couleurs Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4000 PTS/ 4235 PTS

Après le krach de la veille, les places européennes reprennent quelques couleurs en cette fin de semaine, portées par quelques achats à bon compte et le repli limité des places asiatiques. Seule Tokyo a cédé 6% tandis qu'à Hong Kong et en Chine, les pertes sont de l'ordre de 1%.

La volatilité reste néanmoins importante, le CAC40 ayant ouvert en gap haussier de plus de 4%, avant de revenir non loin de l'équilibre et finalement s'inscrire désormais en hausse de 3.79% à 4197 points.



Les contrats futures américains progressent également de 4%.



Du côté des statistisques, les opérateurs attendent les prix à l'importation à 13h30 (consensus -1%) puis l'indice de confiance du Michigan à 15h, anticipé à 95.



En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique, après avoir frôlé les 4000 points hier. Le débordement de la zone des 4235 points pourrait permettre une poursuite du mouvement en cours en direction des 4400 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures.

