Les indices retrouvent de la volatilité avec Draghi

Opinion : Négative sous les 5610 PTS

Objectif de cours : 5535 PTS



Bien que la BCE ait évoqué une possible baisse des taux à venir et l'utilisation de tous les instruments nécessaires, aucune mesure n'a été annoncée à l'occasion de cette réunion. Un abaissement des taux n'a même été discuté, ni l'extension du programme d'achat d'actifs, la BCE jugeant que le risque de récession est "très faible".

Les opérateurs ont ainsi vendu la nouvelle, d'autant que certaines publications de sociétés ont déçu des deux côtés de l'Atlantique (Atos, JCDecaux, Boeing, Tesla… tout comme Amazon après la clôture).



Outre-Atlantique, les indices ont également cédé du terrain. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.47% à 27141 points, le S&P500 a perdu 0.53% à 3004 points et le Nasdaq100 1.01%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.3%.

