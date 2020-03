Les marchés cèdent à la panique avec le pétrole Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4760 PTS/ 4863 PTS

Sur fond d'incertitudes persistantes au sujet du coronavirus, la bourse de Paris décroche de 6.27% à 4816 points aujourd'hui, avec la chute de plus de 22% des cours pétroliers.

Riyad a décidé de baisser ses tarifs à la livraison, suite à l'échec de l'Opep et de la Russie à se mettre d'accord sur l'encadrement de la production. L'Arabie Saoudite prévoit également d'accroître sa production. Le WTI perdait jusqu'à 30% ce matin, sa pire chute depuis 1991. Outre-Atlantique, les contrats futures sont en baisse de plus de 5%. Wall-Street ouvrira ses portes à 14h30.

Graphiquement, la dynamique est clairement négative en données horaires sosu les 5117 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. L'indice tente actuellement de prendre appui sur les 4760 points pour limiter ses pertes. Ce niveau devra impérativement contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 4689 points puis 4611/4555 points.

A la hausse, le débordement des 4863 points pourrait permettre à l'indice de reprendre un peu de hauteur en direction des 4987/5000 points.

