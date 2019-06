Les marchés corrigent face aux tensions commerciales Envoyer par e-mail :

Graphiquement, le CAC40 a amorcé un mouvement de consolidation, enfonçant l'un après l'autre ses supports techniques. L'enfoncement de la zone de soutien des 5200 points, actuellement travaillée, impliquerait de nouveaux dégagements en direction des 5080 points dans un premier temps voire le seuil symbolique des 5000 points. Les places financières viennent de connaître un mois de mai très chahuté avec un net retour de l'aversion au risque, dans un contexte d'escalade des tensions commerciales. Après le relèvement des droits de douane sur les produits importés chinois, la risposte de Pékin, le géant Huawei placé sur liste noire aux Etats-Unis et la menace d'embargo sur les terres rares, D. Trump a une nouvelle fois lancé un pavé dans la marre en annonçant une taxe de 5% sur tous les produits importés du Mexique à compter du 10 juin, pour limiter l'immigration, sanction qui sera renforcée de +5% tous les 10 du mois pour atteindre 25% en octobre.Avec également des statistiques en berne qui laissent craindre un brutal ralentissement économique mondial, les opérateurs poursuivent leurs dégagements, à l'image du CAC40 qui a perdu 6.8% en mai.Les valeurs liées aux matières premières, les semi conducteurs et les cycliques ont été lourdement sanctionnées (ArcelorMittal -31% en mai, Valéo -23%, STM -17%) et seuls quelques titres défensifs surnagent tels Véolia (+2.9%) ou encore Danone (+1.8%). La nervosité reste donc palpable et la volatilité devrait perdurer.Graphiquement, le CAC40 a amorcé un mouvement de consolidation, enfonçant l'un après l'autre ses supports techniques. L'enfoncement de la zone de soutien des 5200 points, actuellement travaillée, impliquerait de nouveaux dégagements en direction des 5080 points dans un premier temps voire le seuil symbolique des 5000 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.