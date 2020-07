Les marchés saluent le plan de relance européen Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5121 PTS/ 5200 PTS

Saluant l’accord trouvé par les pays de l’Union européenne pour relancer l’économie, la bourse de Paris a ouvert sur les chapeaux de roues ce matin, engrangeant désormais 1.29% à 5158 points. Après plusieurs jours de négociation, les dirigeants européens se sont accordés un fonds de relance de 750 milliards d’euros (390 milliards sous forme de subventions pour les pays les plus touchés par la pandémie et 360 milliards d’euros de prêts). Les indices américains sont quant à eux attendus en hausse de 0.8% en moyenne.



Du côté des valeurs, Airbus caracole en tête, avec un gain de 5%, suivie par BNP Paribas qui progresse de 4%. Seules L’Oréal (-0.6%), Téléperformance (-0.4%) et Orange (-0.3%) évoluent en territoire négatif. Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance, l’attention devrait rester focalisée sur les résultats de sociétés.



En données horaires, le CAC40 tente de s’extraire par le haut de son trading range et pourrait ainsi prochainement retester la zone de résistance majeure des 5200 points. En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5121 points, plus bas du jour. Un retour sous ce niveau militerait, en effet, pour le comblement du gap ouvert ce matin.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

