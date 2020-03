Les mesures de soutien peinent à rassurer durablement Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4042 PTS

Objectif de cours : 3673 PTS

A l'issue d'une nouvelle séance particulièrement volatile, le CAC40 a clôturé en hausse de 2.84% à 3991 points, les opérateurs semblant quelque peu rassurés par les mesures annoncées notamment par la Fed et l'administration Trump.

La Réserve Fédérale devrait accorder des facilités de crédits aux entreprises et aux ménages afin de tenter d'endiguer l'impact économique du coronavirus.

Washington préparerait un plan de soutien de 1000 milliards de dollars tandis que la France va débloquer une enveloppe de 45 milliards d'euros pour les entreprises et les salariés et envisage des nationalisations. Les indices américains ont nettement rebondi. Le Dow Jones a terminé en hausse de 5.2% à 21237 points. Le S&P500 a gagné 6% à 2529 points et le Nasdaq100 6.46%.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins repartir à la baisse comme le suggèrent les contrats futures en repli de 4.3%.

Graphiquement, on maintiendra un biais baissier sous les 4042 points avec les 3673 points en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.