Les résultats pèsent sur la tendance

Journée intense à la bourse de Paris avec une kyrielle de résultats semestriels très marqués par la crise sanitaire. Le CAC40 cède 1% à mi-parcours avec des sanctions lourdes pour Danone (-5%) et Orange (-4%). En revanche Safran (+5.3%) et Airbus (+3.6%) s'extraient de la morosité ambiante... Les opérateurs prendront connaissance dans l’après-midi des statistiques sur le PIB américain et des demandes d’inscriptions hebdomadaires au chômage. Graphiquement,en données horaires, les cours sont venus tester une nouvelle fois la ligne des 4890 points en mode double appui. Les acheteurs vont tenter quelques prises d'initiatives pour jouer une relance en direction des 4980 points. En revanche, un passage sous le support ouvrirait la voie pour aller chercher la cible baissière des 4860 points.

