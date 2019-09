Les tractations commerciales, nouvelle source de volatilité Envoyer par e-mail :

Au terme d'un troisième trimestre volatil, en raison des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, l'indice CAC40 vient d'inscrire un nouveau record annuel en clôture, évoluant sur des niveaux inégalés depuis décembre 2007. Les arbitrages sectoriels se sont poursuivis à la faveur des valeurs financières (Société Générale +16% sur un mois), des cycliques et pétrolières, les premières ayant profité des nouvelles mesures de BCE. Sur la semaine écoulée, c'est Total qui a signé la meilleure performance (+6%), après l'attaque de drones sur les installations souadiennes et l'envolée du pétrole. Engie gagne 5.7% et Sanofi 4.7%. ArcelorMittal enregistre la pire performance hebdomadaire (-11.4%) dans le sillage du profit warning d'US Steel.Les regards devraient désormais se focaliser sur les négociations commerciales, alors que l'annulation surprise de la visite d'une délégation officielle chinoise ravivent quelque peu les inquiétudes. Graphiquement, le CAC40 suit une tendance clairement haussière en données journalières au-dessus des 5500 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours. A court terme, seule un retour sous les 5600 points constituerait une première indication négative, militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 5500 points, scénario renforcé par la présence de gaps laissés ouverts début septembre.

