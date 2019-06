Les yeux tournés vers le G20 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5465 PTS/ 5535 PTS



Les statistiques américaines globalement dans le consensus n'ont pas eu d'impact, l'attention des opérateurs restant focalisée sur les négociations commerciales à venir et l'issue du sommet.

Le PIB américain est ressorti à +3.1% au premier trimestre, les promesses de ventes de logements ont progressé de 1.1% et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu (227K contre 220K attendu).



Les indices américains ont quant à eux clôturé sur un biais positif, le S&P500 a gagné 0.38% à 2925 points et le Nasdaq100 0.39%. Le Dow Jones a pour sa part terminé en légère baisse de 0.04% à 26527 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir sur une note hésitante.

Techniquement, le mouvement de consolidation se poursuit, l'indice ne montrant pas de réel signe de faiblesse. Seul l'enfoncement des plus bas d'hier militerait pour de nouveaux dégagements en direction des 5430 points.



Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ESSILORLUXOTTICA 114.7 0.97% STMICROELECTRONICS 15.54 0.97% MICHELIN 111.5 0.68% ATOS 71.88 0.62% DASSAULT SYSTÈMES 139.85 0.61% SANOFI 75.19 -0.65% ARCELORMITTAL 15.644 -0.72% AXA 22.805 -0.85% CARREFOUR 16.725 -1.12% DANONE 73.8 -1.20% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.