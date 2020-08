Marché verrouillé Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 5020 PTS

Les actions parisiennes ont montré peu de volatilité lors de cette première séance de la semaine. L'indice CAC40 a terminé en petite hausse de 0.18% à 4971 points, entraîné par quelques dossiers comme Pernod Ricard ( +3.2%) ou encore STM (+1.5%). Ce jour, les investisseurs prendront connaissance des permis de construire et des mises en chantier à 14h30. En attendant, les contrats futures affichent dans les premiers échanges une légère baisse de 0.2%. Graphiquement, en données horaires, pas de changement, les cours se stabilisent au delà de la moyenne 100 périodes. Le récent gap reste ouvert et la borne basse à 5020 points constitue la résistance à court terme. A l’inverse, il faudrait une rupture des 4920 points pour dégrader davantage la configuration et viser la cible inférieure située à 4880 points puis, par extension, celle de 4840 points.

Patrick Rejaunier

