Marchés secoués par les craintes de récession

La bourse de Paris s'est effondrée de 3.12% à 5422 points hier, sa pire entame de mois depuis début août, dans le sillage des mauvaises statistiques américaines (ISM manufacturier à 47.8, ADP à 135K). Les opérateurs ont ainsi vendu massivement les actifs risqués dans un contexte de craintes au sujet du ralentissement économique mondial, reléguant au second plan l'optimisme des dernières semaines lié à la reprise imminente des négociations commerciales entre Pékin et Washington.

Pour en rajouter davantage, les Etats-Unis ont annoncé qu'ils surtaxeront, dans deux semaines, 7,5 Mds$ de produis européens chaque année, après avoir reçu le feu vert implicite de l'OMC, qui estime que l'UE a trop aidé Airbus.



Les indices américains ont également terminé en nette baisse, le Dow Jones a perdu 1.86% à 26079 points, le S&P500 a cédé 1.79% à 2888 points et le Nasdaq100 1.74%.

Ce matin, dans l'attente des indices PMI services en zone euro et de l'ISM aux Etats-unis, le CAC40 devrait débuter à proximité de l'équilibre.

Graphiquement, la tendance est clairement baissière en données horaires sous les 5484 points. La zone des 5400 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'assiste à de nouveaux dégagements en direction des 5360 points.