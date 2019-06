Mode "attentisme" avant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5475 PTS

Objectif de cours : 5541 PTS



Même si le consensus table sur le statu quo, les opérateurs prêteront une attention toute particulière à la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30, durant laquelle il pourrait ouvrir la voie à une baisse des taux.



Après une progression de 2.2% hier, le CAC40 cède actuellement 0.07% à 5505 points. Wall-Street est également attendu à proximité de l'équilibre.



Du côté des statistiques, seuls les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 (consensus -1.5M).



Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VALEO 26.09 3.37% CRÉDIT AGRICOLE 10.75 2.28% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 22.05 2.23% STMICROELECTRONICS 14.815 2.21% SAFRAN 131.7 2.09% ORANGE 14 -0.78% LEGRAND 63.4 -0.84% VIVENDI 24.55 -0.89% KERING 508.2 -1.17% AIRBUS SE 123 -1.96% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.