Net retour de l'aversion au risque

Opinion : Négative sous les 4975 PTS

Objectif de cours : 4865 PTS



La nervosité reste clairement palpable, avec l'inversion partielle de la courbe des taux aux Etats-Unis, les incertitudes sur le Brexit ainsi que sur les négociations commerciales sino-américaines dans le délai imparti de 90 jours.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu une nouvelle fois en forte baisse de 0.9% et devrait ainsi inscrire de nouveaux points bas annuels dès les premiers échanges.



En données horaires, la dynamique demeure clairement baissière sous les 4976 points, plus hauts d'hier. L'indice pourrait rallier aujourd'hui la zone des 4865 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 1 mars 2017. Cette zone devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite de la correction en direction des 4835 points.

