Nets dégagements dans les premiers échanges

Opinion : Négative sous les 4600 PTS

Objectif de cours : 4425 PTS

A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a terminé non loin de son plus haut du jour hier, en hausse de 0.65% à 4528 points, soutenu par la perspective d'un prochain déconfinement et de la reprise progressive de l'activité.



Les indices américains ont quant à eux vacillé, dans le sillage des cours pétroliers alors que le contrats à terme échéance mai est passé en territoire négatif pour la première fois de son histoire (-37.6$). Le Dow Jones a clôturé en baisse de 2.44% à 23650 points, le S&P500 a cédé 1.79% à 2823 points et le Nasdaq100 1.2%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc reprendre le chemin de la baisse, comme le suggèrent les contrats futures en repli de 1.9%. Graphiquement, l'indice devrait une nouvelle fois tester ce matin la zone des 4425 points, par l'intermédiaire d'un gap baissier. Cette zone de cours devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 4400 points (moyenne mobile à 100 heures) puis 4335 points.

