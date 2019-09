Neutralité à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5613 PTS/ 5672 PTS

A l'issue d'une séance volatile, ponctuée par les annonces de la BCE et les rumeurs rapidement démenties d'un accord commercial "intermédiaire" entre la Chine et les Etats-Unis, le CAC40 a terminé en hausse de 0.44% à 5642 points, un niveau inégalé en clôture depuis fin 2007.

Avec la récente détente du climat commercial (exemption de droits de douanes sur certains produits américains et report au 15 octobre de la surtaxe de 5% sur quelques 250 milliards de produits chinois), les décisions de la BCE ont contribué à entretenir l'appétit pour le risque des opérateurs.



La banque centrale européenne a abaissé le taux de dépôt de -0.4% à -0.5% et indiqué que les rachats d’actifs reprendront à partir du 1er novembre, au rythme de 20 milliards d’euros mensuels par mois. Elle introduit également un dispositif d'exemption pour compenser l'effet des taux négatifs sur les réserves bancaires.



Les indices américains ont eux aussi poursuivi leur ascension, le Dow Jones a gagné 0.17% à 27182 points, le S&P500 a gagné 0.29% à 3010 points et le Nasdaq100 0.38%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre. Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5590 points. Les 5672 points (plus hauts annuels en séance) restent en ligne de mire, niveau au delà duquel on pourra viser 5700 points. Une retour sous les 5610 points militerait néanmoins pour quelques prises de bénéfices en direction des 5590/5560 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

