Nouveau coup de froid sur les bourses mondiales Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/11/2018 | 11:38

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5010 PTS



L’indice CAC40 s’inscrit désormais en baisse de 0.82% à 4944 points et les contrats futures américains reculent de 0.5%.



Sur le plan macroéconomique, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30. Le consensus table respectivement sur 1.26M et 1.23M.



En données horaires, pas de changement, la dynamique demeure baissière sous les 5010 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La zone des 4930 points, actuellement testée, devra impérativement contenir les velléités baissières et engendrer une réaction positive sous peine d’assister à une poursuite du mouvement en cours en direction des 4900 points, voire 4865 points par extension.

Dans le sillage du décrochage de Wall-Street, les places européennes demeurent mal orientées ce matin, les opérateurs se tournant davantage vers les secteurs défensifs et vendant principalement l’automobile, les banques et les technologiques.L’indice CAC40 s’inscrit désormais en baisse de 0.82% à 4944 points et les contrats futures américains reculent de 0.5%.Sur le plan macroéconomique, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30. Le consensus table respectivement sur 1.26M et 1.23M.En données horaires, pas de changement, la dynamique demeure baissière sous les 5010 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La zone des 4930 points, actuellement testée, devra impérativement contenir les velléités baissières et engendrer une réaction positive sous peine d’assister à une poursuite du mouvement en cours en direction des 4900 points, voire 4865 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.