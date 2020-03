Nouveau décrochage à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4100 PTS

Objectif de cours : 3860 PTS

Après avoir termine en forte hausse de 5.01% à 4048 points vendredi pour les 4 sorcières, rassurée provisoirement par les récentes mesures des banques centrales, la bourse de Paris devrait ouvrir en forte baisse de 4.2% aujourd'hui. Wall-Street avait, en effet, subi de nouveaux dégagements, dans le sillage des financières et du nouveau repli de plus de 10% du WTI. Le Dow Jones avait clôturé en repli de 4.55% à 19174 points. Le S&P500 a cédé 4.34% à 2305 points et le Nasdaq100 4.04%. Les parlemantaires américains ne sont pour le moment pas parvenus à s'entendre sur de nouvelles mesures de soutien, ce qui devrait peser sur le moral des intervenants.



Graphiquement, la volatilité reste forte, l'indice enregistrant de fortes amplitudes d'une séance à l'autre. Seul le débordement des 4100 points permettrait d'anticiper une poursuite du rebond en direction des 4235/4390 points.

A contrario, un retour sous les 3860 points, niveau testé à l'ouverture, suggérerait un nouveau test des récents points bas, dans la zone des 3673 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.