Nouveau décrochage en vue avant la BCE

Opinion : Négative sous les 4760 PTS

Objectif de cours : 4320 PTS

Les places financières ont une fois de plus fait preuve de volatilité hier, restant particulièrement fragilisées par la propagation du coronavirus et les craintes de répercussions économiques à l’échelle mondiale.

Gagnant près de 2.8% en début de journée, suite au rebond de Wall-Street la veille, le CAC40 a clôturé à son plus bas du jour, en baisse de 0.57% à 4610 points. La prudence semblait de mise avant la décision de la BCE en matière de politique monétaire. Cette dernière pourrait procéder à une baisse de taux et annoncer d’autres mesures non conventionnelles. Les indices américains, qui avaient repris en moyenne 5% mardi, ont reperdu l’intégralité de leurs gains alors que l'OMS a qualifié le coronavirus de "pandémie". L'OPEP a par ailleur abaissé nettement sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole, tandis que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé leur intention d'augmenter leur production, ce qui pèse lourdement sur les cours de l'or noir.

D. Trump a, pour sa part, suspendu les voyages entre l'Europe et les Etats-Unis pour une durée d'un mois.

Le Dow Jones a clôturé en forte baisse de 5.86% à 23553 points, le S&P500 a cédé 4.89% à 2741 points et le Nasdaq100 4.37%. Aujourd'hui, le marché parisien devrait ainsi ouvrir en forte baisse de près de 6%.

En données horaires, le CAC40 devrait ouvrir en large gap baissier sous l'ancienne zone de soutien majeure des 4600 points. L'indice devrait tester à l'ouverture le seuil des 4320 points, point bas d'août 2016. Cette zone de cours devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 4130 points voire 4000 points par extension.

Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 8.469 -8.40% PEUGEOT 12.895 -8.51% ACCOR 24.05 -8.73% SAFRAN 93.18 -9.45% TECHNIPFMC PLC 8.03 -15.74%