Nouveau gap haussier à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4600 PTS/ 4740 PTS

Relégant au second plan les mauvaises statistiques américaines, lesquelles devraient être contrebalancées par le soutien et les injections massives de liquidités des banques centrales, le CAC40 a aligné hier une troisième séance consécutive de forte hausse, clôturant sur un gain de 2.22% à 4671 points.

Les principaux indices ont, en effet, accéléré à la hausse hier vers 14h30, malgré un PIB US en baisse de 4.8% au premier trimestre, Gilead ayant publié un communiqué attestant de l'efficacité du Remdesivir contre le Covid-19. Des résultats encourageants auraient été constatés sur les patients, dans 60% des cas. Outre-Atlantique, les indices ont également terminé à proximité de leur zénith, portés également pas le net rebond du pétrole. Le Dow Jones a gagné 2.21% à 24633 points, le S&P500 s'est adjugé 2.66% à 2939 points et le Nasdaq100 3.52%.



Ce matin, les contrats futures CAC40 pointent de nouveau au vert, avec un gain initial de 1%.



En données horaires, la dynamique demeure positive au-dessus des 4540 points voire au-dessus des 4600 points en intraday. L'indice devrait ouvrir en gap haussier ce matin dans la zone des 4740 points. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait être déterminante.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

