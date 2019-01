Nouveau repli attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 14/01/2019 | 08:01

Opinion : Négative sous les 4843 PTS

Objectif de cours : 4720 PTS

Sur fond d'inquiétudes concernant la croissance chinoise, avec également la baisse du pétrole et l'attentisme avant le vote du parlement britannique au sujet du Brexit, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.51% à 4781 points vendredi.

Les indices américains ont également terminé en légère baisse, affectés par la poursuite du shutdown aux Etats-Unis. Le Dow Jones a perdu 0.02% à 23996 points, le S&P500 a cédé 0.01% à 2596 points et le Nasdaq100 0.3%.



Ce matin, le CAC40 devrait de nouveau céder du terrain (-0.8%), après les données décevantes concernant la balance commerciale chinoise, qui ont notamment mis en évidence une baisse de 4,4% des exportations sur

un an en décembre (plus forte baisse depuis deux ans).



Graphiquement, la consolidation prend de l'ampleur et l'indice CAC40 pourrait tester ce matin la zone des 4720 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. Ce niveau devra impérativement engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 4690 points voire 4650 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CAPGEMINI 91 3.76% AIRBUS SE 92.31 2.67% SAFRAN 108 2.08% ENGIE 13.605 1.83% SANOFI 74.19 1.77% SCHNEIDER ELECTRIC SE 58.2 -0.61% ORANGE 13.46 -0.70% CARREFOUR 15.91 -0.72% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 142.725 -0.80% VALEO 25.53 -3.44% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.