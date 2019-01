Nouveau repli attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4843 PTS/ 4890 PTS





Tokyo a également cédé du terrain ce matin (-0.47%), pénalisée par le récent abaissement des prévisions de croissance mondiale par le FMI.



Aujourd’hui, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.3%.



Graphiquement, l’indice parisien reprend son souffle, après avoir frôlé vendredi les 4890 points, borne haute d’un gap laissé ouvert en décembre. En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 4843 points, mais l’enfoncement de ce niveau, qui devrait être testé ce matin, supposerait des dégagements plus marqués en direction des 4825 points puis 4800 points.



