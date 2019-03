Nouveau repli attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5310 PTS

Objectif de cours : 5225 PTS



Pénalisé par les bancaires, les pétrolières et l'automobile, l'indice CAC40 a terminé en forte baisse de 2.03% à 5269.92 points.



Les indices américains ont également subi des prises de bénéfices, avec l'inversion de la courbe des taux, souvent annonciatrice d'une récession. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.77% à 25502 points, le S&P500 a perdu 1.9% à 2801 points et le Nasdaq100 2.23%.



Ce matin, le marché parisien devrait subir de nouveaux dégagements, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.4%.



En données horaires, la dynamique est désormais baissière sous les 5350 points voire sous les 5310 points en intraday. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en cours en direction des 5225 points puis 5200 points. Les places financières ont connu un retour de l'aversion pour le risque vendredi, sur fond de craintes de ralentissement économique , après les mauvais indices PMI dévoilés en zone euro. L'activité dans le secteur manufacturier s'est contracté (47.6 contre 49.5 attendu) et particulièrement en Allemagne (44.7). Aux Etats-Unis, l'indice Flash PMI manufacturier a également déçu, en ressortant à 52.5 contre 53.5 anticipé.Pénalisé par les bancaires, les pétrolières et l'automobile, l'indice CAC40 a terminé en forte baisse de 2.03% à 5269.92 points.Les indices américains ont également subi des prises de bénéfices, avec l'inversion de la courbe des taux, souvent annonciatrice d'une récession. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.77% à 25502 points, le S&P500 a perdu 1.9% à 2801 points et le Nasdaq100 2.23%.Ce matin, le marché parisien devrait subir de nouveaux dégagements, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.4%.En données horaires, la dynamique est désormais baissière sous les 5350 points voire sous les 5310 points en intraday. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en cours en direction des 5225 points puis 5200 points.

