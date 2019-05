Nouveau repli attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 23/05/2019 | 08:01

Opinion : Négative sous les 5400 PTS

Objectif de cours : 5340 PTS





Les indices américains ont également cédé du terrain, alors que les minutes de la Fed sont restées sans impact. Cette dernière devrait conserver son attitude patiente et ne pas modifier ses taux dans un avenir proche, estimant que de nombreuses incertitudes affectant les perspectives de l'économie américaine et mondiale avaient diminué. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.39% à 25777 points, le S&P500 a perdu 0.28% à 2856 points et le Nasdaq100 0.41%.



La baisse devrait une nouvelle fois l'emporter ce matin à Paris, comme le suggèrent les contrats futures en repli de 0.6%.

Graphiquement, pas de changement, nous maintenons un biais baissier en données horaires sous les 5400 points avec les 5340 points comme premier objectif. Sous ce niveau, il faudrait s'attendre à des dégagements plus marqués en direction des 5300 points. Malgré la bonne tenue de Wall-Street hier à l'ouverture, le CAC40 a clôturé en timide baisse de 0.12% à 5378 points, pénalisé notamment par le repli du pétrole et par les incertitudes liées à l'évolution des tractations commerciales sino-américaines.Les indices américains ont également cédé du terrain, alors que les minutes de la Fed sont restées sans impact. Cette dernière devrait conserver son attitude patiente et ne pas modifier ses taux dans un avenir proche, estimant que de nombreuses incertitudes affectant les perspectives de l'économie américaine et mondiale avaient diminué. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.39% à 25777 points, le S&P500 a perdu 0.28% à 2856 points et le Nasdaq100 0.41%.La baisse devrait une nouvelle fois l'emporter ce matin à Paris, comme le suggèrent les contrats futures en repli de 0.6%.Graphiquement, pas de changement, nous maintenons un biais baissier en données horaires sous les 5400 points avec les 5340 points comme premier objectif. Sous ce niveau, il faudrait s'attendre à des dégagements plus marqués en direction des 5300 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SODEXO 102 0.39% CAPGEMINI 102.65 -3.80% VIVENDI 23.57 -3.99% TECHNIPFMC 19.65 -4.47% ARCELORMITTAL 13.977 -4.67% STMICROELECTRONICS 13.73 -5.67% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.