Nouveau repli attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/06/2019 | 08:01

Opinion : Négative sous les 5560 PTS

Objectif de cours : 5500 PTS





Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.03% à 26728 points. Le S&P500 a perdu 0.17% à 2945 points et le Nasdaq100 0.07%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.3%,

Graphiquement, le marché parisien est en phase de consolidation. L'indice devrait tester aujourd'hui la zone de soutien des 5500 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5450/5430 points.

En l’absence de publication macroéconomique majeure et malgré la hausse initiale de Wall-Street, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.12% à 5521 points hier. Les opérateurs ont ainsi limité les initiatives avec l’intensification des tensions géopolitiques et ce, dans l’attente du sommet du G20 en fin de semaine et de la rencontre prévue entre Trump et Xi.Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.03% à 26728 points. Le S&P500 a perdu 0.17% à 2945 points et le Nasdaq100 0.07%.Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.3%, avec la géopolitique Graphiquement, le marché parisien est en phase de consolidation. L'indice devrait tester aujourd'hui la zone de soutien des 5500 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5450/5430 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.806 5.47% STMICROELECTRONICS 15.26 2.59% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 21.915 2.29% BNP PARIBAS 41.21 1.85% TECHNIPFMC 22.14 1.79% VIVENDI 24.64 -0.57% VINCI 90.78 -1.39% SANOFI 75.9 -1.49% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 127.225 -1.53% CAPGEMINI 110.6 -1.65% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.