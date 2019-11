Nouveau repli attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5967 PTS

Objectif de cours : 5865 PTS

Après un début de séance baissier et un test des 5965 points, suite à un regain d’inquiétudes sur les relations entre Pékin et Washington, l’indice parisien a réduit ses pertes et comblé son gap d’ouverture, dans le sillage de la remontée de Wall-Street.

L’indice CAC40 a terminé en baisse de 0.22% à 5896 points. En légère baisse à la cloche parisienne, les indices américains ont dans un second temps accentué leurs pertes après des informations de presse évoquant que l'accord commercial de "phase 1" ne devrait pas être signé avant l'an prochain ,en raison d'une surenchère dans les négociations en cours. Les minutes de la Fed n'ont pas apporté de surprise, la Réserve Fédérale jugeant les taux bien qualibrés et l'économie américaine résiliente.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.4% à 27821 points, le S&P500 a perdu 0.38% à 3108 points et le Nasdaq100 0.66%.



Le mouvement de consolidation devrait donc se poursuivre ce matin en Europe, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.5% pour le CAC40. Graphiquement, l’indice parisien demeure en phase de consolidation horizontale. Seule la rupture des 5865 points, niveau qui devrait de nouveau être testé aujourd'hui, suggérerait l’amorce d’une consolidation de plus forte ampleur en direction des 5838/5815 points.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC 19.63 1.82% SANOFI 84.17 1.56% SAFRAN 149.4 0.50% PEUGEOT 22.6 0.44% BNP PARIBAS 51.29 0.37% L'ORÉAL 255.4 -1.24% STMICROELECTRONICS 21.61 -1.28% KERING 541.5 -1.44% SAINT-GOBAIN 36.165 -1.58% ARCELORMITTAL 14.521 -2.14% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.