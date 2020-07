Nouveaux dégagements à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5120 PTS

Objectif de cours : 5000 PTS

Après avoir gagné 1.49% lundi, dans le sillage des places asiatiques et des perspectives économiques encourageantes de l’économie chinoise, le CAC40 fait marche arrière et s’inscrit en baisse de 1.25% à 5018 points. A l’approche de la saison des résultats trimestriels, les opérateurs optent ainsi pour quelques prises de bénéfices, les craintes au sujet de la pandémie restant par ailleurs en toile de fond.



Au niveau de la macroéconomie, la production industrielle allemande a progressé de 7.8% (11% attendu) et la balance commerciale française a fait état d’un déficit de 7.1 milliards d’euros (consensus -4.1). Aux Etats-Unis, aucune statistique majeure n’est au programme aujourd’hui. Peu de valeurs résistent. Wordline et Carrefour grimpent de 0.4%, suivies par le secteur automobile qui se maintient dans le vert. A l’opposé, Sodexo décroche de 6% après avoir annoncé une baisse de 30% de ses revenus au T3. Outre-Atlantique, le rouge se profile également, le S&P500 cédant 0.7% en préouverture. En données horaires, le CAC40 montre quelques signes de fébrilité, revenant à proximité des 5000 points. Cette zone de cours devra contenir les velléités baissières sous peine d’assister à une poursuite du mouvement en direction des 4963/4946 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.