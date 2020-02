Nouveaux dégagements attendus à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5780 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

Malgré un début de séance positif hier, suite à la résilience des places asiatiques, le CAC40 est rapidement repassé en territoire négatif, les opérateurs optant pour de nouveaux dégagements de précaution, avec la poursuite de la propagation du coronavirus en dehors de Chine.

A la clôture, le marché parisien cédait 1.94% à 5679 points (-3.94% lundi).



Les indices américains ont eux aussi terminé en nette baisse pour la seconde séance d'affilée, le Dow Jones a perdu 3.15% à 27081 points, le S&P500 3.03% à 3128 points et le Nasdaq100 a cédé 2.7%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait subir de nouveaux dégagements, comme le laissent envisager les contrats futures en repli de 0.5%.



En données horaires, pas de changement, la dynamique est baissière sous les 5780 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. La zone des 5650 points devrait être testée à l'ouverture et en l'absence de préservation de ce niveau, les 5600 points seraient alors en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

