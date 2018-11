Nouveaux dégagements en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4970 PTS/ 5035 PTS



Ce matin, l’indice CPI et le taux de chômage en Europe ont déçu à respectivement +2% et 8.1%, contre +2.1% et 8% anticipé.



Les opérateurs devraient limiter les initiatives en seconde partie de séance avant la rencontre cruciale entre Xi et Trump.

L’indice CAC40 recule actuellement de 0.37% à 4987 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.15%.



D'un point de vue technique, l’indice parisien montre de nouveau quelques signes de fébrilité mais se maintient pour le moment dans la zone des 4970/5035 points. On suivra de près le sens de sortie de ce range pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir.

