Nouveaux dégagements en Europe Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 29/04/2019 | 11:41

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5500 PTS



L’indice parisien cède désormais 0.37% à 5548 points (plus haut à 5593 points) et les contrats futures américains sont stables.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l’indice Core PCE ainsi que des dépenses et revenus des ménages.



La semaine sera rythmée par de nombreuses publications de sociétés des deux côtés de l’Atlantique et notamment celle d’Alphabet ce soir après la clôture américaine. Autres données majeures, la croissance en zone euro sera dévoilée demain et la décision de la Fed sur les taux mercredi, malgré la fermeture des places européennes.



D’un point de vue technique, comme évoqué dernièrement, l’indice CAC40 est en phase de consolidation horizontale. Nous maintenons néanmoins un biais baissier sous les 5600 points, avec les 5525/5500 points comme premiers objectifs. Après avoir frôlé les 5600 points vers 10h, dans le sillage des valeurs financières, le CAC40 a rapidement subi de nouveaux dégagements, avec la retombée de l’automobile et des pétrolières.L’indice parisien cède désormais 0.37% à 5548 points (plus haut à 5593 points) et les contrats futures américains sont stables.Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l’indice Core PCE ainsi que des dépenses et revenus des ménages.La semaine sera rythmée par de nombreuses publications de sociétés des deux côtés de l’Atlantique et notamment celle d’Alphabet ce soir après la clôture américaine. Autres données majeures, la croissance en zone euro sera dévoilée demain et la décision de la Fed sur les taux mercredi, malgré la fermeture des places européennes.D’un point de vue technique, comme évoqué dernièrement, l’indice CAC40 est en phase de consolidation horizontale. Nous maintenons néanmoins un biais baissier sous les 5600 points, avec les 5525/5500 points comme premiers objectifs.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.