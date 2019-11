Nouveaux espoirs sur le commerce Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5850 PTS/ 5930 PTS

Les places européennes repartent à la hausse en ce début de semaine, après des informations de la presse chinoise indiquant que les Etats-Unis et la Chine étaient très proches de la conclusion de la phase 1 d’un accord commercial. Cela entretient ainsi l’appétit pour le risque des opérateurs, à l’image du CAC40 qui s’adjuge actuellement 0.51% à 5923 points.

Les contrats futures américains sont quant à eux en hausse de 0.3%.



Du côté des statistiques, aucune publication majeure n’est attendue outre-Atlantique. Ce matin, l’indice IFO allemand était légèrement supérieur aux attentes (95 contre 94.9 attendu). Cet indice était ressorti à 94.7 le mois dernier.

Les principales statistiques américaines seront regroupées mardi et mercredi, Wall-Street étant fermée jeudi pour Thanskgiving. Graphiquement, pas de changement, le CAC40 poursuit ses oscillations au sein du range 5850/5930 points. Le débordement des 5930 points devrait permettre à l’indice de retourner tester ses récents points hauts (5966 points).

