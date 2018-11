Nouveaux espoirs sur le commerce à l'approche du G20 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4917 PTS

Objectif de cours : 5025 PTS



Trump a averti qu’il souhaitait toujours relever les taxes sur 200 milliards de produits chinois importés de 10% à 25%. Il pourrait également annoncer la semaine prochaine des taxes de 25% sur les voitures allemandes, ce qui a pesé sur le secteur automobile.

Ces propos ont toutefois été tempérés par le conseiller économique de la Maison blanche, qui a indiqué que le G20 pourrait être l'occasion de "tourner la page" de la guerre commerciale entre les deux pays.



Outre-Atlantique, le Dow Jones a terminé en hausse de 0.44% à 24749 points, le S&P500 a gagné 0.33% à 2682 points et le Nasdad100 0.34%.



Ce matin, les contrats futures présagent d’une ouverture en hausse de 0.6% pour le CAC40.

