Nouveaux espoirs sur le commerce et les taux

Opinion : Positive au dessus de 5220 PTS

Objectif de cours : 5310 PTS





Outre-Atlantique, l'appétit pour le risque a également ressurgi avec les espoirs de résolution du conflit commercial. Steven Mnuchin a déclaré qu'un accord sino-américain restait possible lors du G20, le ministère du commerce chinois demeurant aussi ouvert au dialogue pour trouver un compromis. De son côté, D. Trump indiquait de Londres qu'Huawei pourrait faire partie du deal commercial avec la Chine. Wall-Street a ainsi vigoureusement rebondi, avec +2.06% pour le Dow Jones, +2.14% pour le S&P500 et +2.7% pour le Nasdaq100.



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi poursuivre son mouvement de rattrapage, avec un gain initial de 0.1%.

Graphiquement, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5220 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les 5300/5310 points sont désormais en ligne de mire, voire 5350 points par extension. Après -0.9% hier matin, avec le décrochage des technologiques américaines la veille et les craintes concernant le conflit commercial, la bourse de Paris a rapidement repris le chemin de la hausse. Les opérateurs ont procédé à quelques achats à bon compte, se mettant à parier sur une baisse des taux cet été aux Etats-Unis alors que Jerome Powell a indiqué que la Fed prenait très au sérieux le risque de déflation et va agir de manière appropriée pour soutenir la croissance, ainsi que l'inflation. L'indice CAC40 a finalement terminé en hausse de 0.51% à 5268 points, avec le large rebond de l'automobile et des banques.

