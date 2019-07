Nouveaux records annuels Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5562 PTS

Objectif de cours : 5640 PTS





Autres statistiques au programme, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 (consensus 220K) puis l'indice Final PMI services à 14h45, avant les commandes industrielles et l'indice ISM services à 16h.

Pour finir, les opérateurs prendront connaissance des stocks pétroliers à 16h30.



Dans l'attente de l'enquête ADP dans le secteur privé, qui devrait faire état de 140k créations de postes aux Etats-Unis, le CAC40 poursuit sa marche en avant, enregistrant de nouveaux records annuels. Ce dernier s'adjuge désormais 0.66% à 5613 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.3%.

Autres statistiques au programme, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 (consensus 220K) puis l'indice Final PMI services à 14h45, avant les commandes industrielles et l'indice ISM services à 16h.

Pour finir, les opérateurs prendront connaissance des stocks pétroliers à 16h30.

Graphiquement, le CAC40 conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 5562 points et prend désormais le chemin des 5640/5650 points, plus hauts de mai 2018.

