Nouvelle hausse attendue à Paris Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 09/01/2019 | 08:02

Opinion : Positive au dessus de 4740 PTS

Objectif de cours : 4840 PTS

Les places financières ont terminé en vive hausse hier, dans un contexte de rebond généralisé des marchés, sur fond d’espoirs d’un prochain accord entre les Etats-Unis et la Chine sur le différend commercial. Après avoir ouvert à proximité des 4730 points, le CAC40 a peu à peu accentué ses gains, dépassant brièvement les 4810 points pour finalement clôturer en hausse de 1.15% à 4773 points.

Outre-Atlantique, les indices ont repris de la hauteur en deuxième partie de séance, avec notamment la bonne orientation des GAFA, des pétrolières et des valeurs industrielles. Le Dow Jones a engrangé 1.09% à 23787 points, le S&P500 s'est adjugé 0.97% à 2574 points et le Nasdaq100 0.98%.



Lors de son allocution, le président américain a réclamé hier le déblocage de 5.7 milliards de dollars pour la construction d'une barrière à la frontière avec le Mexique. Il n'a toutefois pas déclaré l'état d'urgence pour faire passer le projet en force comme il avait dit l'envisager, réaffirmant néanmoins la crise sécuritaire croissante à la frontière mexicaine.



Ce matin, le CAC40 devrait reprendre de la hauteur, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.9%.

En données horaires, la dynamique reste donc positive au-dessus des 4740 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 4810 points devrait ouvrir la voie aux 4840 points puis 4875 points.







Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VALEO 27.77 5.79% STMICROELECTRONICS 12.01 5.63% CAPGEMINI 90.8 3.80% AIRBUS SE 89.68 3.50% TECHNIPFMC 20.04 3.09% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28.505 -0.38% SANOFI 74.13 -0.39% BOUYGUES 30.09 -0.69% L'ORÉAL 197.05 -0.81% AIR LIQUIDE 105.15 -1.36% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.