Nouvelle hausse attendue à Paris

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5180 PTS/ 5260 PTS





Les indices américains ont également terminé en territoire positif et alignent ainsi une neuvième semaine consécutive de hausse, en dépit des craintes de ralentissement économique. Le Dow Jones a gagné 0.7% à 26032 points, le S&P500 s'est adjugé 0.64% à 2793 points et le Nasdaq100 0.79%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.3% dans les premiers échanges, profitant de l'annonce par D. Trump du report du relèvement des tarifs douaniers sur les produits chinois (date initiale 1er mars) en raison des avancées substantielles sur plusieurs questions sensibles.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 5180 points. Le débordement des 5230 points devrait ouvrir la voie aux 5250/5260 points, zone de résistance majeure en données journalières. La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.38% à 5215 points vendredi dernier, ce qui porte sa performance à +10.2% depuis le premier janvier, à la faveur des espoirs de résolution du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.Les indices américains ont également terminé en territoire positif et alignent ainsi une neuvième semaine consécutive de hausse, en dépit des craintes de ralentissement économique. Le Dow Jones a gagné 0.7% à 26032 points, le S&P500 s'est adjugé 0.64% à 2793 points et le Nasdaq100 0.79%.Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.3% dans les premiers échanges, profitant de l'annonce par D. Trump du report du relèvement des tarifs douaniers sur les produits chinois (date initiale 1er mars) en raison des avancées substantielles sur plusieurs questions sensibles.Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 5180 points. Le débordement des 5230 points devrait ouvrir la voie aux 5250/5260 points, zone de résistance majeure en données journalières.

