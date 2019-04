Nouvelle hausse attendue à Paris Envoyer par e-mail :

Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé hier, le Dow Jones a perdu 0.3% à 26179 points, le S&P500 a fini stable à 2867 points et le Nasdaq100 a gagné 0.28%.



Aujourd'hui, alors qu'un accord entre la Chine et les Etats-Unis pourrait être imminent, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en hausse de 0.6%.



Graphiquement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 5403 points. Le débordement des 5443 points devrait ouvrir la voie aux 5470 points, dernier rempart avant les 5500 points. Malgré les incertitudes liées à la situation du Royaume-Uni, alors que Theresa May envisage de demander un nouveau report du Brexit, le CAC40 a terminé en hausse de 0.33% à 5423.47 points. La tendance est restée portée par les espoirs de fin du conflit commercial sino-américain alors que les négociateurs américains et chinois ont résolu la majeure partie de leurs divergences commerciales.Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé hier, le Dow Jones a perdu 0.3% à 26179 points, le S&P500 a fini stable à 2867 points et le Nasdaq100 a gagné 0.28%.Aujourd'hui, alors qu'un accord entre la Chine et les Etats-Unis pourrait être imminent, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en hausse de 0.6%.Graphiquement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 5403 points. Le débordement des 5443 points devrait ouvrir la voie aux 5470 points, dernier rempart avant les 5500 points.

