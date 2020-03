Nouvelle séance de forte baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5510 PTS

Objectif de cours : 5200 PTS

Après un début de séance positif, dans le sillage de Wall-Street et des places asiatiques, la bourse de Paris a peu à peu accentué ses pertes hier, doucement mais surement, pour finalement clôturer en baisse de 2.28% à 5340 points. Au lendemain d’un rebond de 4%, les indices américains sont fortement repartis à la baisse, avec les craintes persistantes sur le coronavirus. Le Dow Jones a cédé 3.58% à 26121 points, le S&P500 3.39% à 3024 points et le Nasdaq100 3.1%. Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de l'ordre de 2%. En données horaires, le marché parisien demeure en phase de consolidation, et devra désormais s’extraire de la zone des 5200/5510 points pour renouer avec une dynamique affirmée. Sous la borne haute, nous maintenons un biais vendeur avec les 5200 points en ligne de mire.





Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

