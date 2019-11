Nouvelle séance de hausse à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5784 PTS

Objectif de cours : 5850 PTS

L’avancée des négociations commerciales sino-américaines, avec la perspective d’une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump aux Etats-Unis pour signer la "phase un" d’un accord commercial, a permis à bon nombre de places financières d'inscrire de nouveaux records hier. Washington pourrait également renoncer à imposer des surtaxes douanières sur l'automobile pour l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, ce qui a ravivé l’appétit pour le risque des opérateurs et soutenu le compartiment automobile.

A la clôture, le CAC40 s’inscrivait en forte hausse de 1.08% à 5824 points. Les indices américains ont également progressé, le Dow Jones a gagné 0.42% à 27462 points, le S&P500 s'est adjugé 0.37% à 3078 points et le Nasdaq100 0.61%.



Ce matin, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir en territoire positif, après des informations du Financial Times révélant que l'administration américaine discuterait de la possibilité de supprimer certains droits de douane, en particulier ceux visant des produits de grande consommation chinois. Techniquement, pas de changement, le marché parisien conserve une dynamique positive au-dessus des 5784 points. Le débordement des 5830 points devrait ouvrir la voie aus 5850/5860 points, zone de résistance que l'on retrouve en données journalières et hebdomadaires, correspondant aux plus hauts d'octobre 2007.

