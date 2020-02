Nouvelle tentative de rebond après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5847 PTS/ 5915 PTS

Plombée par les craintes concernant le coronavirus chinois, la bourse de Paris a terminé en forte baisse baisse de 1.40% à 5871 points hier, bénéficiant d'un léger sursaut dans les derniers échanges.



A contre courant, les indices américains ont terminé dans le vers, portés notamment par les bons résultats de Tesla (+10.3%) ou Microsoft (+2.8%). A l’inverse, Facebook décrochait de 6.1% alors que la croissance de ses revenus diminue et que son activité devrait continuer à ralentir. Après la clôture, Amazon bondissait de 10%.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.44% à 28859 points, le S&P500 a gagné 0.31% à 3284 points et le Nasdaq100 0.38%. Malgré un bilan toujours plus lourd du virus (9700 individus contaminés et désormais à 213 décès), le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.5% ce matin. L'OMS, qui s'est réunie hier, a par ailleurs, déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. En données horaires, le CAC40 poursuit sa consolidation, revenant tester la zone de soutien des 5847 points. Ce niveau devrait susciter une nouvelle réaction positive.

A l'heure actuelle, on continuera de surveiller la sortie des 5847/5970 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

