On remet les compteurs à zéro

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4670 PTS/ 4755 PTS





Avant tout, l’équipe de Zonebourse vous souhaite à tous une excellente année 2019. Permettra-t-elle de regagner le chemin perdu, en bourse, en 2018 ? Le débat va alimenter les commentaires au cours des prochaines séances. 2018 a donc terminé par une hausse de 1.11%, mais cela n’a pas empêché le CAC40 de finir largement négatif sur l'exercice à -10.95%.Pour cette première session, les opérateurs prendront connaissance en début d’après-midi de l’indice PMI manufacturier américain. En attendant, la préouverture s’annonce en recul de près de 2%, suite aux pressions venues de Chine.Graphiquement, en données horaires, le CAC40 se rapproche de la résistance évoquée précédemment, correspondant à la borne haute du gap baissier laissé ouvert. Son comblement sera le premier challenge de l’indice parisien en 2019, c’est-à-dire remonter en direction des 4755 points. A l’inverse, un échec ferait rechuter les cours vers 4670 points, plage de prix correspondant aux moyennes mobiles 50 et 20 heures.

