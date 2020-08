Ouverture à l'équilibre Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 5020 PTS

Les valeurs parisiennes ont lourdement chuté suite aux craintes concernant une reprise de la pandémie. L’indice CAC40 se repli de 1.58% à 4962 points, malgré le comportement mesuré des indices américains. Aucune composante n’échappe à la baisse, ce sont les valeurs les plus sensibles qui décrochent à l’image d’Accor qui se repli de 3.9%. Ce jour, il y aura peu de statistiques macroéconomiques, à l’exception de l’Empire State Manufacturing Index à 14h30. En préouverture, les futures annoncent un léger rebond de 0.1%. Graphiquement, en données horaires, les cours ont connu une brusque réaction baissière en direction des 4920 points. Un nouveau gap reste donc ouvert avec comme borne basse, la ligne des 5018 points, niveau qui constituera la prochaine résistance court terme. A l’inverse, il faudrait une rupture des 4920 points pour dégrader davantage la configuration et viser la cible inférieure située à 4880 points puis, par extension, 4840 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

