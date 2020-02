Ouverture baissière avec Apple et le coronavirus Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 18/02/2020 | 08:00

Opinion : Négative sous les 6110 PTS

Objectif de cours : 6030 PTS

Soutenue notamment par le rebond des valeurs automobiles et des bancaires, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive hier et clôturé en hausse de 0.27% à 6085 points. Les volumes sont néanmoins restés limités (2.3 milliards d’euros) alors que Wall-Street était fermée pour le « Presidents’ day ». C’est Michelin qui a signé la plus forte hausse de l’indice (+3.2%), suivie par Legrand (+1.7%) puis Saint Gobain à +1.4%. Lanterne rouge, Renault décroche encore de 4.2% et STM cède 2.6%. Le marché avait également profité dès l'ouverture de l'annonce par la Banque populaire de Chine de l’abaissement du taux de sa facilité de crédit à moyen terme (de 3.25% à 3.15%) et de l’injection de 200 milliards de yuans (26,4 milliards d'euros) de liquidités. Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en baisse de 0.5% à l'ouverture, alors qu'Apple a averti hier qu'elle n'atteindrait pas ses prévisions de chiffre d'affaires ce trimestre en cours en raison de l'épidémie de coronavirus. Graphiquement, le marché parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 6060 points. En l'absence de préservation de ce niveau, on pourra s'attendre à de nouveaux dégagements en direction des 6030/6000 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.