Ouverture dans le rouge avec le commerce

Opinion : Négative sous les 5380 PTS

Objectif de cours : 5230 PTS





Les indices américains ont également clôturé en nette baisse, le Dow Jones a perdu 2.37% à 25629 points. Le S&P500 a cédé 2.59% à 2847 points et le Nasdaq100 3.15%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en gap baissier de plus de 1%, dans le sillage des places asiatiques.

En données horaires, la configuration se dégrade sensiblement. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 5230 points voire 5170 points par extension. Les places boursières ont décroché vendredi, avec le regain de tensions commerciales, Pékin ayant annoncé la mise en place de nouveaux droits de douane sur les importations américaines (pour 75 milliards de dollars). Dans la foulée, D. Trump a menacé de relever de 5% les surtaxes déjà annoncées et ordonné aux entreprises américaines de trouver une alternative à la production en Chine. Il n'en fallait pas plus pour que les opérateurs optent pour de vifs dégagements, à l'image du CAC40 qui a terminé à son plus bas du jour, en baisse de 1.14% à 5326 points.Les indices américains ont également clôturé en nette baisse, le Dow Jones a perdu 2.37% à 25629 points. Le S&P500 a cédé 2.59% à 2847 points et le Nasdaq100 3.15%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en gap baissier de plus de 1%, dans le sillage des places asiatiques.En données horaires, la configuration se dégrade sensiblement. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 5230 points voire 5170 points par extension.

Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC 21.51 2.19% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 123.25 0.37% KERING 425.75 0.16% ENGIE 13.51 0.07% ACCOR 38.28 -0.70% SAINT-GOBAIN 31.425 -0.80% BOUYGUES 32.55 -0.82% STMICROELECTRONICS 15.625 -0.92% MICHELIN 91.12 -0.98%