Ouverture hésitante

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5630 PTS

Après avoir accentué son avance dans les premiers échanges, suite aux propos encourageants de D. Trump sur un prochain accord avec la Chine, le CAC40 a fait du surplace, évoluant dans une étroite fourchette de cotation comprise entre 5613 et 5630 points. A la clôture, l’indice parisien s’adjugeait 0.66% à 5620 points, malgré la lourdeur de Wall-street. Les indices américains sont repartis à la baisse en deuxième partie de séance, malgré des statistiques conformes aux attentes (PIB à 2%, inscriptions hebdomadaires au chômage à 213K). Les ventes de logements existants étaient en revanche meilleures que prévu (+1.6% contre -1% attendu). Les opérateurs ont opté pour la prudence, avec la menace d'un impeachment de D. Trump et les rumeurs d'arrêt des exemptions dont bénéficient des fournisseurs américains d'Huawei.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.3% à 26891 points, le S&P500 a cédé 0.24% à 2978 points et le Nasdaq100 a perdu 0.4%. Graphiquement, comme évoqué hier, le CAC40 a comblé un gap vers 5625 points, avant de reperdre un peu de hauteur. A court terme, on suivra de près la sortie des 5600/5630 points pour mettre à profit une poursuite du rattrapage en direction des 5660 points ou au contraire, une rechute rapide avec les 5535 points comme premier objectif majeur.

