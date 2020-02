Ouverture positive à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6030 PTS/ 6110 PTS

La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.39% à 6069 points vendredi dernier, alourdie par les inquiétudes persistantes au sujet du coronavirus chinois, alors que le bilan faisait état de 63851, cas confirmés et 1.380 décès.

La performance hebdomadaire reste néanmoins positive (+0.66%).



A l'image des statistiques mitigées (production industrielle en baisse de 0.3% et indice du Michigan à 100.9), les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a cédé 0.09% à 29398 points, tandis que le S&P500 et le Nasdaq100 ont gagné respectivement 0.18% et 0.29%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la semain en hausse de 0.3% et Wall-Street restera fermée pour le "Presidents' day".

Tokyo a pour sa part cédé 0.69% après l'annonce d'un PIB en repli de 1.6% au T4 2019, ce qui porte la croissance japonaise à +0.7% sur l'année.

Concernant le virus, le bilan officiel faisait état de 1770 décès en Chine continentale, pour 70 500 cas de contamination. Graphiquement, pas de changement, la consolidation horizontale perdure et il faudra attendre la sortie des 6030/6110 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

