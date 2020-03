Ouverture stable à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4000 PTS/ 4200 PTS

La bourse de Paris a connu hier sa pire séance de l'histoire (-12.28% à 4044 points), accablée par la fermeture des frontières américaines au voyageurs européens pendant un mois, pour éviter la propagation du coronavirus. Les annonces de la BCE n'ont pas non plus rassuré. La banque centrale européenne n'a pas modifié ses taux mais a annoncé 120 milliards d'euros supplémentaires pour ses achats d'actifs cette année et a assoupli les contraintes réglementaires imposées aux banques. Les indices américains ont également dévissé, le Dow Jones a perdu 9.99% à 21201 points, le S&P500 a cédé 9.51% à 2481 points et le Nasdaq100 9.27%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre.

Graphiquement, la tendance demeure baissière en données horaires sous les 4200 points. L'indice pourrait tester aujourd'hui la zone des 4000 points. Sous ce niveau, les 3895 points seraient rapidement atteints.

