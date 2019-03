Parcours haussier sans faille Envoyer par e-mail :

L'indice parisien vient d'effectuer un parcours quasi sans faille, avec 8 semaines de hausse sur les 9 dernières, portant sa performance à plus de 11% depuis le premier janvier.

Outre des publications de sociétés globalement de bonne facture, ce sont les espoirs d'avancées sur le front commercial qui font office de principal catalyseur. Après le report de la date butoir du 1er mars, à laquelle devaient entrer en vigueur les nouveaux droits de douane sur les produits chinois, les opérateurs anticipent désormais la signature d'un traité entre les Etats-Unis et la Chine, avant le 27 mars prochain, de quoi entretenir l'appétit pour les actifs risqués.



Graphiquement, le CAC40 poursuit son mouvement de reprise, engrangeant plus de 700 points depuis son point bas de fin décembre 2018.

Bien que la dynamique demeure clairement positive en données journalières au-dessus des 5080 points, une pause légitime pourrait intervenir à tout moment. Les objectifs haussiers restent fixés vers 5320 points voire 5400 points par extension mais un retour vers 5080 points constituerait une opportunité pour revenir à l'achat à moindre risque.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SAINT-GOBAIN 32 2.12% VALEO 29.52 2.11% PUBLICIS GROUPE 50.6 1.69% TECHNIPFMC 20.11 1.67% SCHNEIDER ELECTRIC SE 70.16 1.59% AXA 22.475 -0.22% BOUYGUES 33.09 -0.27% ENGIE 13.26 -0.60% VIVENDI 25.35 -1.05% CARREFOUR 17.42 -1.64% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.