Paris accélère mais bloque à 5625 points

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5660 PTS





Ces derniers se concentreront, à 14h30 sur la publication des permis de construire et des mises en chantiers. Plus tard, à 16h30 les stocks de pétrole seront dévoilés, avant la publication du livre beige de la FED à 20h. En préouverture, les premiers échanges montrent une baisse de 0.2%.



Graphiquement, en données horaires, les cours sont sortis de la zone enclavée des 5545/5600 points pour aller au contact de la cible supérieure des 5625 points. Encore un obstacle que le CAC40 devra franchir pour viser plus haut et rejoindre le pic de 2018, à 5660 points. Le challenge ne parait pas extravagant. A contrario, il faudrait un repli intense sous les 5545 points pour fragiliser la configuration actuelle. Cela laisse, par conséquent, de la marge à des hésitations graphiques.

