Paris commence la semaine du bon pied

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4335 PTS/ 4500 PTS

Le marché parisien a débuté la semaine sur une note positive, porté par les nouvelles mesures de soutien annoncées par la BoJ et les anticipations de gestes similaires de la part de la Fed et de la BCE cette semaine.

La tendance reste néanmoins fragilisée par le nouveau repli du pétrole (WTI -11.9% et Brent -5.6%). A la mi-séance, le CAC40 progresse de 1.69% à 4467 points et les contrats futures américains présagent d’une hausse initiale de 0.8%. Aucune statistique n’est au programme ce lundi.



Renault a pris la tête du palmarès (+6.9%), avec la reprise progressive de la production. Le groupe pourrait par ailleurs bénéficier d’un prêt de 5 milliards d’euros garanti par l’Etat.

Les valeurs bancaires sont également bien orientées, à l’image de BNP Paribas (+4.9%) ou de Société Générale (+4%). En données horaires, le CAC40 reste enfermé au sein du range 4335/4500 points. Seule la sortie de cette large zone de fluctuation permettra de renouer avec une dynamique affirmée.

